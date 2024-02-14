لن يواجه خطر "اللعب النظيف".. تشيلسي سينفق 350 مليون إسترليني أخرى في التعاقدات

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن استعداد تشيلسي لإنفاق مبلغ ضخم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "تيم توك" أن هذا القرار مرتبط تحديداً بإفراغ "البلوز" من بعض اللاعبين، لإفساح المجال لإجراء تعاقدات جديدة، دون الوقوع في مشاكل اللعب المالي النظيف.

وقالت الصحيفة إن إدارة النادي اللندني يمكن أن تنفق 350 مليون جنيه إسترليني أخرى هذا الصيف، إذا قاموا ببيع خمسة لاعبين.

وتابعت: "يأمل البلوز في الحصول على ثلاثة نجوم كبار على الأقل في يونيو المقبل".

وكشفت أن رئيس نادي تشيلسي تود بويهلي حريص على إبرام صفقات مع هدف آرسنال نيكو ويليامز، وفيرلاند ميندي المرتبط بتوتنهام، ولاعب ثالث من الطراز العالمي.