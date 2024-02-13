دوري أبطال أوروبا.. تحديد موقف مبابي من المشاركة في مباراة سوسييداد

قال الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء إن المهاجم الدولي كيليان مبابي الذي أصيب في كاحله الأسبوع الماضي، جاهز للمشاركة أساسياً أمام ريال سوسييداد الإسباني في ذهاب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأربعاء.

وكان مبابي حاضرا خلال تمارين فريقه الثلاثاء، تحت أنظار رئيس النادي القطري ناصر الخليفي والمدير الرياضي البرتغالي لويس كامبوس.

وعندما سُئل في مؤتمر صحافي عشية المباراة المنتظرة عن الدفع بمهاجم منتخب "الديوك" في التشكيلة الأساسية، أجاب المدرب الإسباني من دون مواربة "نعم".

وكان مبابي الذي بقي على مقاعد البدلاء خلال الفوز على ليل 3-1 السبت في الدوري، تعرض لاصابة في الكاحل قبلها بثلاثة أيام بمواجهة بريست في ربع نهائي كأس فرنسا (فاز سان جرمان 3-1).

وتابع "أعتقد أنه عندما يمتلك أحد الفرق لاعبا بحجم كيليان مبابي، فإن الشيء الوحيد الذي عليك أن تفهمه هو أنه كلما لعب أكثر، كان ذلك أفضل للفريق. كان من الممكن أن يلعب قبل أربعة أيام لكن الخطورة كانت كبيرة. لم يكن من المفيد المخاطرة به".

من ناحيته، شرح لاعب خط الوسط الإسباني فابيان رويس الحاضر خلال المؤتمر طبيعة اصابة مبابي الذي يملك حرية الانتقال إلى أي ناد آخر وينتهي عقده في يونيو المقبل "لقد تعرض لكدمة لكنه تدرب أمس واليوم، إنه في حالة جيدة للعب، وسيقدّم مباراة رائعة".

وأضاف عن مستقبل هداف الدوري الفرنسي (20 هدفاً في 19 مباراة) "كيليان هو من سيقرر، نحن لا نتحدث عن ذلك. نحن نتحدث فقط عن كرة القدم، والموضوع الوحيد في غرفة تبديل الملابس هو مباراة الغد".

وعن امكانية أن تكون هذه المباراة الأخيرة لمبابي مع سان جرمان في المسابقة القارية الأم على ملعب "بارك دي برانس" في حالة الإقصاء مع نهاية مباراة الإياب في 5 مارس المقبل، أجاب إنريكي "محتمل؟ لا. لقاء أخير محتمل؟ لا.. لا تنتابني هذه المشاعر، وبالتالي لا أشعر بأي فرح أو حزن لديه، فهو يتصرف كما اعتاد أن يفعل".

وأضاف عن سوسييداد "الأمر بسيط للغاية: عليك أن تأخذ الكرة منهم في أسرع وقت ممكن وعليك أن تحاول ألا تخسرها. دعونا لا ننسى أن سوسييداد هو أحد الفرق التي اهتزت شباكها بأقل عدد من الأهداف"، محذراً "انه منافس لا يقدّم الهدايا، ويضغط بشكل عدواني".

وختم قائلاً "الأمر المؤكد هو أننا في عملية تعلم، ويمكننا أن نشعر بأننا على جهوزية تامة".