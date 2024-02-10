رئيس "كاف": كأس إفريقيا 2023 الأقوى في التاريخ

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أن النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، هي الأكثر إثارة وقوة.

وقال موتسيبي إن "النسخة الحالية هي الأقوى في تاريخ بطولات الأمم"، مضيفاً أن المنتخبات الكبيرة لم يتراجع أداؤها، ولكن الأمور تغيرت وهناك منتخبات تطورت في الأداء بصورة كبيرة ".

وأوضح: "هناك منتخبات كان يظن البعض أنها ستخرج مبكراً، ولكن الكرة تقدمت كثيراً لديها ووصلت إلى مدي أبعد".

وتابع: "لن نتسامح مع الفساد والعنصرية ونحن ملتزمون بالعمل الجماعي، نستخدم كرة القدم كأداة لنشر السلام في أرجاء العالم، ويجب أن نستخدم كرة القدم كمحرك للنمو الاقتصادي".

وتختتم منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا غداً الأحد بمواجهة كوت ديفوار ونيجيريا في النهائي، فيما تقام اليوم السبت مباراة تحديد المركز الثالث بين الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا.