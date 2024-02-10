أزمة هونغ كونغ تتواصل.. قرار جديد من الصين بمعاقبة ميسي

أعلن المكتب الرياضي لمدينة هانجتشو شرقي الصين، إلغاء مباراة ودية كان من المفترض أن يخوضها المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في شهر مارس المقبل، وسط جدل بشأن غياب ليونيل ميسي عن مباراة استعراضية في هونغ كونغ.

وذكر المكتب أن "الظروف غير متوافرة" لإقامة المباراة، حسبما ذكرت صحيفة (غلوبال تايمز) المحلية، بعد ساعات قليلة من غياب ميسي عن المواجهة التي خاضها إنتر ميامي الأحد الماضي أمام منتخب هونغ كونغ بسبب آلام في الساق، مما تسبب في غضب كبير.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أكد رسمياً أن المنتخب الأرجنتيني سيلعب مباراتين وديتين في الصين في مارس 2024.

وكان من المقرر أن يواجه فريق المدرب ليونيل سكالوني نيجيريا في هانجتشو، حسبما أشار الاتحاد على موقعه على الإنترنت.

وكانت المباراة الثانية المعلنة ضد كوت ديفوار في بكين، ولم يتم إلغاءها رسمياً حتى الآن.

وكانت المباراة الاستعراضية التي جمعت هونغ كونغ ضد إنتر ميامي يوم الأحد تهدف لأن تكون استعراضية، لكنها تسببت في غضب واسع النطاق، لأن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية لم يلبس حتى حذائه ويظهر في المباراة من أي مكان، بسبب شعوره ببعض الآلام.

وانتقدت الصحافة الصينية والمشجعون ميسي بسبب عدم ظهوره في هونغ كونغ، بينما في اليابان، حيث لعب نصف ساعة في مباراة ودية أخرى يوم الأربعاء، "بدا وكأنه شخص مختلف" و"حيا الجميع".

وأوضح نادي إنتر ميامي، الذي ينتمي إليه ميسي، أن مشاركة ميسي في المباراة كانت ببساطة "خطيرة للغاية".

وقالت شركة تاتلر آسيا المنظمة للمبارة اليوم في بيان إنها ستعيد 50% من ثمن التذكرة بعد الانتقادات التي تلقتها بسبب غياب الأرجنتيني.