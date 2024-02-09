الصين تهاجم ميسي.. والجمهور يطالب بـ «تعويض»

امتدت الاحتجاجات بسبب غياب ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأميركي الودية في هونغ كونغ إلى الصين، حيث ذهب البعض إلى حد اتهام نجم كرة القدم الأرجنتيني بالسعي إلى إهانة بكين.

وأثار النجم الأرجنتيني وفريقه إنتر ميامي غضب الجماهير عندما ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراة أمام منتخب نجوم دوري هونغ كونغ الأحد الماضي بسبب الإصابة.

وهتف المشجعون الذين دفعوا ما يصل إلى570 يورو لرؤية ميسي، «عوِّضونا!»، وأشاروا بإبهام يدهم إلى الأسفل سخرية من المالك المشارك للفريق النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام، عندما حاول شكر الجماهير في نهاية المباراة.

لكن عندما لعب النجم الأرجنتيني 30 دقيقة من مباراة ودية لفريقه ضد فيسيل كوبي بطل الدوري الياباني الأربعاء، زاد السخط في الصين.

وأعلنت الشركة التي نظمت اللقاء في هونغ كونغ، «تاتلر آسيا»، عن «أسفها العميق» ووعدت أولئك الذين اشتروا التذاكر باسترداد 50% من أموالهم.

وقالت الشركة: «الإصابات جزء من كرة القدم ونحن نتفهم ذلك. ومع ذلك، شعرنا بالحزن لأن اللاعبين لم يظهروا الاحترام الكافي للجماهير الحاضرة».

وأضافت متأسفة: «طلبنا على الفور من مالكي وإدارة إنتر ميامي حث ميسي على الظهور أمام الجمهور والشرح لهم شخصيا سبب عدم تمكنه من اللعب.. لكن ذلك لم يحدث في النهاية».

وأعرب اللاعب الأرجنتيني عن أسفه لـ«الحظ السيئ» لعدم تمكنه من اللعب، متمنيا أن يتمكن من العودة مستقبلا الى اللعب في هونغ كونغ.