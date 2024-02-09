بعد رحيل سواريز.. غريميو يتعاقد مع كوستا

توصَّل مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني وتشلسي الانجليزي السابق دييغو كوستا الى اتفاق مع غريميو للتعاقد معه حتى نهاية العام، حسبما أعلن الأخير ثاني الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وأفاد غريميو في بيان أنّه توصل الى اتفاق مع كوستا الذي «يصل في الايام المقبلة للخضوع لفحوصات طبية ولتوقيع عقد حتى نهاية عام 2024».

وبعد ان احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري البرازيلي الموسم الماضي، ركّز غريميو اهتمامه على البحث عن مهاجم يعوّض رحيل الاوروغوياني لويس سواريز الى انتر ميامي الاميركي.

يذكر أن كوستا وُلد في البرازيل، ولعب مع منتخب السيليساو مباراتين وديتين، لكنه فضّل لاحقا تمثيل المنتخب الاسباني (24 مباراة دولية، 10 اهداف). أصبح المهاجم البالغ 35 عامًا لاعبا حرا مع نهاية عقده الصيف الماضي مع بوتافوغو البرازيلي والذي لعب في صفوفه بعد محطة اخرى في ولفرهامبتون الانكليزي.

وفاز كوستا بلقب الدوري الاسباني مع أتلتيكو مرتين (2014 و2021)، والدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» (2018) ووصل معه الى نهائي دوري أبطال أوروبا (2014). ومع تشلسي، أحرز لقب الدوري الانكليزي مرتين (2015 و2017).