نيجيريا تواصل تألقها وتصعد إلى نهائي كأس أمم إفريقيا

صعد المنتخب النيجيري إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية عقب فوزه على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 4-2، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتان الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، على ملعب السلام في بواكيه في نصف النهائي.

وتدين نيجيريا بتأهلها الى النهائي الثامن في تاريخها الى حارس مرماها وتشيبا يونايتد الجنوب إفريقي ستانلي نوابيلي بتصديه لركلتين ترجيحيتين. وتلتقي النسور الممتازة في النهائي الاحد المقبل على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان مع ساحل العاج المضيفة أو الكونغو الديموقراطية اللتين تلتقيان لاحقاً على ملعب النهائي.