الاتحاد الكاميروني يحسم في استقالة صامويل إيتو

رفضت اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني لكرة القدم "فيكافوت" استقالة رئيسها النجم السابق لبرشلونة الإسباني صامويل إيتو عقب إقصاء منتخب "الأسود غير المروضة" من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في ساحل العاج.

وقال الأمين العام للاتحاد الكاميروني بليز دجونانغ في بيان صباح اليوم إن اللجنة التنفيذية اجتمعت في العاصمة الكاميرونية، ياوندي، أمس الاثنين لتقييم أداء المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، وإن الاجتماع بدأ بتقديم إيتو استقالته، بينما دعا الأعضاء الآخرين في الاتحاد إلى أن يحذو حذوه.

وأضاف "قرر أعضاء اللجنة التنفيذية الاستمرار في مهامهم ورفضوا بالإجماع استقالة الرئيس".

وأردف البيان، "في نهاية المناقشات والمداولات اللاحقة، قرر أعضاء اللجنة التنفيذية الحفاظ على ولاياتهم الحالية، وبالتالي رفضوا بالإجماع استقالة إيتو، وجددوا ثقتهم فيه لمواصلة المسيرة بنفس الروح، وإعادة بناء وتطوير كرة القدم الكاميرونية".

وقدم صامويل إيتو استقالته من منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، يوم الاثنين، بعدما واجه اتهامات بالسلوك غير اللائق والتلاعب بنتائج المباريات والفساد.