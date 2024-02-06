مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة جديدة

سيغيب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس مدافع مانشستر يونايتد، العائد للتو من اصابة، مجدداً عن الملاعب لثمانية أسابيع على الأقل جراء تعرضه لاصابة في ركبته، وفق ما أفاد الإثنين سادس الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وقال يونايتد عبر موقعه الرسمي أن المدافع البالغ 26 عاماً تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال الفوز على وست هام 3-0 الأحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين، و"من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لثمانية أسابيع على الأقل".

وغادر مارتينيس الملعب في الدقيقة 71 مصابا بعدما سقط عليه مدافع وست هام التشيكي فلاديمير كوفال وهو يحاول حماية الكرة، ليحلّ الفرنسي رافايل فاران بدلاً منه.

وعاد اللاعب الأرجنتيني الدولي الذي أصيب في قدمه في أيلول/سبتمبر الماضي، في منتصف يناير بعد غياب استمر أربعة أشهر، بعدما ترك فراغا كبيرا في دفاع مانشستر يونايتد.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 38 نقطة، متأخرا بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر.