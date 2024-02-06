ديوكوفيتش أفضل رياضي في صربيا للمرة العاشرة

فاز لاعب التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بجائزة أفضل رياضي، والمقدمة من اللجنة الأولمبية الصربية، عقب تقديمه لموسم رائع في 2023.

بنهاية كل عام، تقوم اللجنة الأولمبية الصربية بتكريم اللاعبين الذين تفوقوا في الرياضات المختلفة.

ومن المؤكد أن ديوكوفتيش حقق كل المتطلبات في 2023 لتتويجه بجائزة أفضل رياضي للعام.

وهذه هي المرة العاشرة في مسيرته التي يحصل على هذه الجائزة، حيث فاز بالجائزة لأول مرة في 2007 الذي شهد وصوله للمرة الأولى لنهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى غراند سلام في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.