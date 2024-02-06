كورينثيانز يعلن إقالة مينيزيس بعد البداية الكارثية في الدوري

أعلن كورينثيانز إقالة مدربه مانو مينيزيس عقب انطلاقة سيئة للموسم بأربع هزائم قاسية في أربع مباريات في دوري باوليستا.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن النادي: "يعلن كورنيثيانز أن مانو مينيزيس لم يعد مدرباً للفريق الأول لكرة القدم للرجال".

وينهي مينيزيس، الذي درب منتخب البرازيل بين عامي 2010 و2012، هكذا حقبته الثالثة في تدريب كورينثيانز.

ولم يقد المدرب الفريق في هذه الحقبة إلا في عشرين مباراة فحسب.

وبدأ مينيزيس تدريب الفريق في سبتمبر خلفاً لفانديرلي لوكسبمورجو، في نهاية الموسم الماضي ووقع على عقد حتى نهاية 2025.

ومع ذلك، قررت الإدارة إقالته بسبب بداية الموسم البائسة، وكانت النقطة التي فاضت معها الكأس هي الهزيمة من نوفوريزونتينو المتواضع بثلاثة أهداف لواحد في دوري باوليستا.