بطولة جديدة بمشاركة الأساطير رونالدينيو وهنري وتوتي وكانافارو

سيكون بإمكان مسعود أوزيل وسامي خضيرة ثنائي خط وسط منتخب ألمانيا سابقاً المشاركة مع "الماكينات" في بطولة جديدة للاعبين فوق سن الـ35 عاماً، ستقام الصيف المقبل.

وسيحمل كيفين كوراني (41 عاماً) شارة قيادة الفريق وسيعمل على اختيار عناصره، بحسب ما أكد هو شخصياً اليوم الإثنين.

وقال كوراني صاحب الـ52 مباراة دولية إن النجم السابق لمنتخب الأرجنتين استيبان كامبياسو، والذي سيحمل شارة قيادة بلاده خلال البطولة، طلب منه أن يساهم في اختيار أعضاء فريقه، وقد طلب من العديد من اللاعبين السابقين المشاركة، ومن بينهم ميروسلاف كلوزه وباستيان شفاينشتايغر وينز ليمان، وقد أبدوا موافقتهم.

وأشار كوراني إلى أنه دخل في محادثات مع أوزيل وخضيرة الفائزين مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم، لكن مسألة مشاركتهما مازالت مطروحة للنقاش.

وأوضح: "سعيد بكل التزام جديد للفريق وأعتقد أننا سنمثل ألمانيا بشكل جيد، إذا كنت لائقاً سأشارك".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المنتخب البرازيلي قد يضم رونالدينيو وكاكا، على أن يضم منتخب إنجلترا مايكل أوين وفرانك لامبارد، والمنتخب الفرنسي تييري هنري وكريستيان كاريمبيو في حضور فرانشيسكو توتي وفابيو كانافارو مع منتخب إيطاليا.