إيسكو يغيب 8 أسابيع عن ريال بيتيس

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال بيتيس تعرض لضربة قاسية بعد إصابة نجمه الأول إيسكو ألاركون أمام خيتافي، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقالت: "إيسكو سيغيب عن الملاعب حتى منتصف مارس أو أوائل أبريل".

وذكرت سبورت، اليوم الإثنين، نقلاً عن برنامج "الشرينغيتو" بعد التحدث مع اللاعب أن "إيسكو يعاني من تمزق في عظمة الإسك".

وقال وكيل إيسكو: "أخبرني أنه سيغيب بين ستة وثمانية أسابيع، على الرغم من أنني أعتقد أنه سيعود قريباً، فهذا يعتمد على درجة الكسر. لقد كان يبكي بسبب الألم الذي تعرض له ولتفويت المباريات".