عودة النصيري من كأس إفريقيا تمنح إشبيلية أول انتصار في 2024

منح المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية انتصاره الأول في عام 2024 بتسجيله هدفي الفوز على مضيفه رايو فايكانو 2-1 الإثنين، في ختام منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل النصيري هدفي إشبيلية في الدقيقتين 19 و45، وإيسي بالاسون هدف فايكانو (29).

وتقدم النادي الأندلسي الذي لم يذق طعم الفوز منذ الجولة الثامنة عشرة في منتصف كانون الأول/ديسمبر (فاز على غرناطة 3-0) وتعرض لأربع هزائم توالياً إلى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

وافتتح النصيري العائد من كأس أمم إفريقيا بعد خروج بلاده من الدور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا (0-2) التسجيل بعد خطأ دفاعي من فايكانو اثر تمريرة في العمق من إيساك روميرو (19).

وعادل الفريق المضيف بعد 10 دقائق من كرة لوب سددها بالاسون اثر تمريرة داخل المنطقة من الأوروغوياني ألفونسو إيسبينو.

وضاعف النصيري النتيجة بعدما كان خسر سابقا مواجهته مع الحارس ستول ديميترييفسكي من مقدونيا الشمالية، قبل نهاية الشوط الاول بتسديدة بقدمه اليسرى بعد هجمة سريعة. وحصل الارجنتيني لوكاس أوكامبوس على فرصة لقتل المباراة لصالح إشبيلية، إلا أن تسديدته مرت بجانب القائم (77).