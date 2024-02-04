مدرب الأهلي السابق يقود منتخب مصر.. إقالة فيتوريا عقب كارثة أمم إفريقيا

بعد فترة من الانتقادات المستمرة عقب وداع منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اقالة مدرب المنتخب الوطني الأول البرتغالي روي فيتوريا عقب الخروج من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا إثر الخسارة امام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، كما أن المنتخب المصري لم يحقق أي فوز في البطولة على الرغم من عدم مواجهة أي فريق من المصنفين للمنافسة على لقب البطولة، لتشكل أزمة أمام الجمهور المصري.

وأصدر مجلس ادارة الاتحاد بيانًا رسميًا عقب اجتماعه الاحد جاء فيه "قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري عقب مناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم".

كما قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين محمد يوسف، لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق، مدربا مؤقتاً للمنتخب لحين اختيار مدير فني أجنبي وجهازه المعاون.

ولم يوضح بيان اتحاد الكرة مصير البند الجزائي في عقد فيتوريا الذي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 200 ألف يورو، ويحق له الحصول على راتب ثلاثة أشهر في حال اقالته قبل انتهاء مهلة 15 يوماً من تاريخ الخروج من كأس أمم إفريقيا.

وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر في يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد لأربع سنوات، وقاد البرتغالي المنتخب في 18 مباراة، منها 8 ودية بالإضافة الى 10 مباريات رسمية.

ويخوض الفراعنة مباراتهم الرسمية الأولى المقبلة أمام بوركينا فاسو في 5 يونيو 2024 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.