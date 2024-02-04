منتخب الأردن ينافس 3 أبطال سابقين على لقب كأس آسيا

اصبحت المنافسة منحسرة بين أربعة منتخبات من بينها ثنائي عربي، من أجل التتويج بلقب كأس أمم آسيا 2023 في قطر، وذلك بعد نهاية فعاليات دور الثمانية.

ويشهد الدور قبل النهائي لقاء الأردن مع كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل فيما تلتقي قطر مع إيران يوم الأربعاء المقبل.

ونجح المنتخب الأردني في التأهل إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير بهدف دون رد على نظيره منتخب طاجيكستان الذي خاض المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة القارية.

من جهته احتاج منتخب كوريا لخوض أشواط إضافية، من أجل تجاوز حاجز أستراليا، قبل أن يحقق الفوز بنتيجة 2 /1، حيث يواصل الفريق رحلة البحث عن اللقب القاري الثالث، والأول منذ عام 1960.

وكان منتخب قطر المضيف وحامل اللقب، آخر المتأهلين إلى الدور قبل النهائي، وذلك بعد فوزه على أوزبكستان بركلات الجزاء الترجيحية 3 /2 بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

كذلك نجح منتخب إيران الفائز باللقب ثلاث مرات من قبل في تحقيق فوزا شاقا ومثيرا على اليابان الفائزة باللقب أربع مرات 2 /1 ، حيث تقدمت اليابان بهدف هيديماسا موريتا، قبل أن تقلب إيران النتيجة في الشوط الثاني بهدفي محمد موهيبي في الدقيقة 55 وعلي رضا جهانبخش من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم السبت المقبل على استاد لوسيل.