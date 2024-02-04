ديفيز يزيد متاعب بايرن ميونيخ مع الغيابات قبل مواجهة ليفركوزن

تفاقمت أزمة الإصابات في صفوف بايرن ميونيخ ثاني الدوري الألماني لكرة القدم بعد إصابة مدافعه الكندي ألفونسو ديفيز بشدّ في أربطة ركبته في الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة العشرين السبت.

وأصدر بايرن بياناً قال فيه إن ديفيز "سيغيب لفترة عن الملاعب" بعد تعرضه لإصابة خلال الفوز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1.

وكتب بطل الدوري في المواسم الـ11 الأخيرة "أصيب ألفونسو ديفيز بشدّ في أربطة ركبته اليسرى".

وقبل توضيح التشخيص، قال توماس توخل مدرب بايرن بعد المباراة إنه "ليس لديه كلمات" لوصف وضع ديفيز، علماً أنه كان قد تحدث في كانون الثاني/يناير عن شعوره أن "النحس" يلاحق النادي.

واستُبدل ديفيز السبت قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بعد خروجه من الملعب مصاباً، حيث أكد أطباء بايرن طبيعة إصابته.

وتعجّ صفوف بايرن بالمصابين، فيغيب سيرج غنابري والفرنسيان كينغسلي كومان ودايو أوباميكانو والنمسوي كونراد لايمر ويوزوا كيميش.

كما يفتقد بايرن قلب دفاعه الكوري الجنوبي مين-جاي كيم المتواجد مع بلاده في قطر لخوض كأس آسيا، حيث من المتوقّع أن يلعب أمام الأردن في نصف النهائي الثلاثاء.

ويلعب بايرن مع مضيفه باير ليفركوزن متصدر الدوري بفارق نقطتين في نهاية الأسبوع المقبل (50 مقابل 52).