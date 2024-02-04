روكي يواصل تألقه مع برشلونة.. ويحصل على بطاقة حمراء (فيديو)

واصل برشلونة صحوته بفوز سهل على مضيفه ألافيس 3-1 السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف برشلونة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (22) والألماني إيلكاي غوندوغان (49) الذي أصيب وترك مكانه للبرازيلي فيتور روكي ليضيف الثالث (63) قبل أن يطرد ابن الـ 18 عاماً بالبطاقة الصفراء الثانية بعد 8 دقائق.

وسجل سامو أوموروديون هدف ألافيس الوحيد (51).

وحقق برشلونة فوزه الثاني توالياً بعدما كان أسقط أوساسونا بهدف البرازيلي روكي في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين، ليتقدم للمركز الثالث موقتاً برصيد 50 نقطة بانتظار قمة هذه المرحلة بين ريال المتصدر وأتلتيكو في دربي العاصمة مدريد الأحد.

كما أوقف برشلونة سلسلة انتصارات ألافيس الفائز في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحافظ برشلونة على سجله خالياً من الخسارة أمام ألافيس في مبارياته الـ14 الاخيرة (12 فوزا مقابل تعادلين)، علما انه فاز في مباراتيه الاخيرتين منذ أن أعلن مدربه تشافي هرنانديس نهاية الاسبوع الماضي رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي.

-لا علاقة لرحيل تشافي!-قال الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة لمنصة "دازون": "الأمر لا علاقة له برحيل تشافي".

وتابع "يعلم الفريق أنه يتعيّن علينا استعادة قوتنا التي كانت ميزتنا في العام الماضي، وهي الدفاع بشكل جيد والمنافسة".

وأردف "مهما كان حجم الموهبة التي تتواجد في الفريق، فإننا نلعب ضد فرق موهوبة وتتمتع أيضا بالروح (التنافسية). في هذا الملعب، يجب أن تتمتع بالروح، وقد امتلكناها اليوم".

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة بعدما انفرد بالحارس إثر تمريرة من غوندوغان (22).

وهو الهدف التاسع لمهاجم بايرن ميونيخ الالماني السابق هذا الموسم في الدوري والـ 14 في مختلف المسابقات.

وتحوّل غوندوغان من ممرّر إلى هدّاف بعدما ضاعف النتيجة اثر تمريرة من بيدري تابعها "على الطاير" بقدمه اليمنى من زاوية مقفلة في شباك الحارس أنتونيو سيفيرا (49).

وكان روكي على الموعد مرة جديدة بعد دخوله بديلاً لغوندوغان المصاب في الدقيقة 59، بتسجيله الثالث لبرشلونة بعدما قطع كرة من الهولندي فرنكي دي يونغ وسددها بينيّة في الشباك (63)، في ثاني أهدافه منذ قدومه إلى كاتالونيا بعد أيام قليلة من افتتاح رصيده أمام أوساسونا.

وبقي روكي في الملعب لأقل من 15 دقيقة، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

⚽️🟨🟥 مهاجم برشلونة الجديد فيتور روكي فعل كل شيء .. سجل وأُنذر ثم طُرد من الميدان#الدوري_الاسباني | #برشلونة #LaLiga pic.twitter.com/wCLywwxRbY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024

وعاد فالنسيا إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه ألميريا متذيل القاع 2-1.

وبدا أن فالنسيا يتجّه لتحقيق فوز سهل بتسجيله هدفين في الشوط الأول عبر هوغو دورو (14) والأوكراني رومان ياريمتشوك (23)، إلا انه فشل في زيادة غلته في الثاني، لتهتز شباكه بهدف سيرخيو أريباس (50).

ورفع فالنسيا الذي كان سقط أمام أتلتيكو مدريد 0-2 في المرحلة الماضية، رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع موقتا بانتظار نتائج بقية المرحلة. فيما مُني ألميريا الذي لم يذق طعم الفوز هذا الموسم بخسارته الـ 17 ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز العشرين الاخير.

وتعادل غرناطة مع لاس بالماس 1-1.

وتتابع المنافسات الأحد، فيلعب فياريال مع قادش، وأوساسونا مع سلتا فيغو، وريال بيتيس مع خيتافي. وتختتم الإثنين بلقاء رايو فايكانو مع إشبيلية.