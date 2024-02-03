سيناريو خيالي كاد أن يطيح بقطر خارج كأس آسيا 2023

أنقذ حارس منتخب قطر مشعل برشم، منتخب بلاده حاملة اللقب، عقب التصدي لثلاث ركلات ترجيحية ليمنح بلاده بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي بالفوز على أوزبكستان 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل في (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) في المباراة التي اقيمت على استاد البيت في الخور.

وسجل حارس أوزبكستان أوتكير يوسوبوف خطأ في مرماه هدف قطر (27)، وادركت أوزبكستان التعادل عن طريق أوديلغون هامروبيكوف (59).

وأضافة إلى الهدف الذي أحرزه منتخب أوزبكستان في مرماه ليهدي قطر هدف التقدم، وخلال ركلات الجزاء دفع أوزبكستان ثمن استهتار لاعبيه في تنفيذ ركلات الجزاء بعد أن سنحت لهم فرصة الفوز والتقدم مرتين ولكن الحارس القطري تألق وأعاد الوضع إلى طبيعته وصعد بالمنتخب القطري إلى نصف نهائي البطولة ليكون ثاني منتخب عربي في هذا الدور بجانب المنتخب الأردني.

وتلتقي قطر مع إيران الاربعاء المقبل على استاد الثمامة، في المقابل يتجدد اللقاء في نصف النهائي الاخر بين الأردن وكوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل على استاد أحمد بن علي.