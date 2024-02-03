توتنهام يخرج من أرض إيفرتون مصدوماً

سجّل الشاب جاراد برانثوايت هدف تعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع، حارماً توتنهام من الفوز على مضيفه إيفرتون (2-2)، السبت في افتتاح المرحلة 23 من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وهذه نقطة ثمينة لإيفرتون العريق الذي يحارب للهروب من منطقة الهبوط، فيما اخفق توتنهام برفع رصيده إلى 46 نقطة والتساوي مع جاره اللدود في شمال لندن أرسنال الذي يستقبل ليفربول "المتصدر" الأحد في مباراة قمة.

وبدا أن هدفي ريشارليسون (4 و41)، وبينهما هدف جاك هاريسون لإيفرتون (30)، كافيان لمنح رجال المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو الفوز. لكن الرمق الأخير كان لمصلحة توفيز" الذي يدفع هذا الموسم ثمن حسم 10 نقاط من رصيده لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال بوستيكوغلو بعد المباراة "من الواضح أنه لن يكون هناك مباراة سهلة. تعاملنا مع المباراة بشكلٍ جيّد لكننا لم نتمكّن من الحفاظ على النتيجة".

في المقابل اعتبر شون دايش مدرب إيفرتون أن فريقه "استحق التعادل على الأقل إن لم يكن حصد الثلاث (نقاط)".

استقبل قلب الدفاع الفارع الطول برانثوايت (21 عاماً) ركلة حرة على القائم البعيد، قتل فيها آمال سبيرز بالعودة.

يحتل توتنهام المركز الرابع موقتاً، وسيكون أستون فيلا (43) قادراً على تخطيه بحال فوزه لاحقاً على مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب.

تقدّم توتنهام مبكراً عبر ريشارليسون (26 عاماً)، رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف في آخر ثماني مباريات في البرميرليغ، وذلك في غياب زميله سون هيونغ-مين الذي بلغ نصف نهائي كأس آسيا مع كوريا الجنوبية وصفّق له جمهور إيفرتون بعد رفضه الاحتفال بالتسجيل في مرمى فريقه السابق الذي حمل ألوانه بين 2018 و2022، عندما انتقل بصفقة كبيرة بلغت 76 مليون دولار أميركي.