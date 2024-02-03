إيران تفكّ عقدة اليابان في الوقت القاتل وتبلغ نصف النهائي

انتفض منتخب إيران في الشوط الثاني وفكّ عقدة اليابان، حاملة اللقب أربع مرات قياسية، عندما فاز عليه 2-1 بركلة جزاء في الوقت القاتل، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

ودانت الأفضلية في الشوط الأول لليابان التي سجّل لها هيديماسا موريتا (28)، لكن في الثاني قلبت إيران الطاولة مسيطرة على المباراة، فسجّلت مرتين عبر محمد محبّي (55) وعلي رضا جهانبخش (90+6 من ركلة جزاء).

وضرب المنتخب الإيراني المتوّج باللقب ثلاث مرات بين 1968 و1976، موعداً يوم الأربعاء المقبل مع الفائز بين قطر المضيفة وحاملة اللقب وأوزبكستان التي تقام لاحقاً على استاد البيت في مدينة الخور الشمالية.

ووضعت إيران حداً لتفوّق إليابان عليها في البطولة القارية، إذ حققت فوزها الأوّل بعد خسارتين وتعادلين، كما هزّت شباكها للمرّة الأولى وثأرت لخسارتها أمامها 0-3 في نصف نهائي نسخة 2019 الأخيرة في الإمارات.

وتابعت إيران سلسلة جميلة لم تخسر فيها خلال 18 مباراة تمتد منذ 29 نوفمبر 2022، و15 مباراة لمدربها أمير قلعة نويي.

وفازت إيران بكلّ مبارياتها في الدور الأول على فلسطين 4-1، هونغ كونغ 1-0 والإمارات 2-1. وفي ثمن النهائي، احتاجت إلى ركلات الترجيح لتخطي سوريا 5-3 (1-1).

وفي المقابل، أخفقت اليابان، وصيفة النسخة الماضية، في بلوغ نصف النهائي للمرة السادسة في آخر نسخ، علماً انها الأكثر تتويجاً في البطولة القارية أعوام 1992، 2000، 2004 و2011.

كانت قد قلبت تأخرها أمام فيتنام إلى فوز 4-2 في دور المجموعات، خسرت أمام العراق 1-2 قبل حجز بطاقتها بفوز على إندونيسيا 3-1. وفي ثمن النهائي، فازت بسهولة على البحرين 3-1.