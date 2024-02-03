الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة بلوزداد.. إصابة الصفقة الجديدة
أكد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، الدكتور أحمد جاب الله، أن الأشعة التي خضع لها الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.
وقال جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت، إنه "تم تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الأهلي".
وأضاف أن وسام أبو علي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، عقب نهاية التدريب الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وتم إجراء الفحوص الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته والتعرف على حجم إصابته.
وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر إقامتها 16 فبراير الجاري، بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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