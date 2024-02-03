بيولي يشعر بالقلق بسبب شائعات استبعاده من ميلان

اعترف مدرب ميلان ثالث الدوري الايطالي لكرة القدم ستيفانو بيولي بأن شائعة استبداله في نهاية الموسم بأنتونيو كونتي "أقلقه بعض الشيء"، وحظي على الفور بدعم زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال المدير الفني الإيطالي في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه الذي يتخلف بفارق ثماني نقاط عن جاره إنتر ميلان المتصدر، مع مضيفه فروزينوني الثالث عشر في المرحلة الثالثة والعشرين "الأمر لا يزعجني، لكنه يقلقني قليلاً، لكن في كرة القدم الحديثة أصبح الأمر عادياً".

وأضاف "المهم هو أننا، أنا واللاعبون، نريد إثبات جدارتنا حتى نهاية الموسم (...) هدفنا هو أن نجعل هذا الموسم إيجابيا".

ويواجه بيولي الذي استلم منصبه في عام 2019، انتقادات منذ خروج فريقه من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وتخلفه في سباق اللقب مع إنتر المتصدر ويوفنتوس الثاني.

ويتردد اسم مدرب منتخب إيطاليا وإنتر ويوفنتوس وتشلسي الانكليزي السابق أنتونيو كونتي بإلحاح من قبل وسائل الإعلام منذ أيام كثيرة لخلافته خصوصا وأنه لا يشرف على تدريب أي فريق منذ إقالته من توتنهام الانكليزي.

لكن بيولي تلقى دعمًا قويًا، من إبراهيموفيتش الذي أصبح مستشارًا لمالك نادي ميلان في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال "إيبرا" لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت "إنه مدربنا ونحن سعداء به".