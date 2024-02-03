هايدنهايم يعرقل بروسيا دورتموند

أوقف هايدنهايم صحوة مضيفه بروسيا دورتموند عندما أرغمه على التعادل السلبي في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

وكان بروسيا دورتموند ينمي النفس بتحقيق فوزه الرابع على التوالي وانتزاع المركز الثالث من شتوتغارت الذي يحل ضيفا على فرايبورغ السبت، لكنه فشل في مسعاه فاكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الرابع برصيد 37 نقطة بفارق الاهداف خلف شتوتغارت، وبفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ الخامس والذي يستضيف أونيون برلين الاحد.

في المقابل، انفرد هايدنهايم بالمركز التاسع مؤقتا برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة امام شريكه السابق فيردر بريمن الذي يحل ضيفا على ماينتس السبت.

ولا يزال دورتموند يبحث عن انعاش موسمه بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا على يد شتوتغارت 0-2. فيما يستعد لمواجهة بي اس في ايندهوفن الهولندي في الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتقد دورتموند الذي خسر لقب البوندسليغا الموسم الماضي بفارق الاهداف عن بايرن ميونيخ، الى خدمات جناحه الانجليزي جايدون سانشو المنتقل قبل ثلاثة اسابيع بصفقة اعارة من مانشستر يونايتد، ولاعب وسطه المخضرم ماركو رويس والمهاجم يوليان براندت والحارس السويسري غريغور كوبل بداعي الاصابة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت ايضا بالتعادل 1-1 على ملعب سيغنال ايدونا بارك.

ولعب هايدنهايم الذي يخوض موسمه الاول في دوري الاضواء بصيغة دفاعية، ونجح في إرباك خصمه، حيث عانى الضيوف لإيجاد منفذ الى المرمى.

وكانت أبرز فرص دورتموند للهولندي دونييل مالن في منتصف الشوط الاول عندما تلقى تمريرة من الانكليزي جايمي بينوا-غيتينز قبل ان يراوغ الحارس ويسجّل، لكنّ الحكم ألغى الهدف بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر).

كما تصدى حارس مرمى اصحاب الارض كيفن مولر لمحاولتي نيكو شلوتربيك ونيكلاس فولكروغ في أواخر المباراة.

ويلعب السبت أيضا بوخوم مع أوغسبورغ، ودارمشتات مع باير ليفركوزن المتصدر، وبايرن ميونيخ الثاني مع بروسيا مونشنغلادباخ، وكولن مع أينتراخت فرانكفورت.

كما يتواجه فولفسبورغ مع هوفنهايم الاحد.