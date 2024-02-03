إلى جانب محمد صلاح.. ليفربول مهدد بخسارة نجم جديد أمام آرسنال

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب، إن فريقه ربما يخوض مباراته المقبلة في مواجهة آرسنال اللندني مطلع الأسبوع المقبل بدون مهاجمه داروين نونيز القادم من أوروغواي بسبب الإصابة، ليصبح الفرق مهدداً بخسارة نجم جديد إلى جانب محمد صلاح الذي يغيب بداعي الإصابة أيضاً.

وفاز ليفربول 4-1 على تشيلسي الأربعاء الماضي وشارك نونيز في المباراة حتى نهايتها، لكن المدرب الألماني قال إنه غادر أرض الملعب مستخدماً حذاء للحماية خوفاً من تفاقم الإصابة بعد ذلك.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة الأحد المقبل: "لا أعرف إن كان داروين جاهزاً أم لا لأنه بعد مرور 20 دقيقة داس أحدهم على قدمه وعانى من ألم شديد نتيجة لذلك".

وأضاف: "فقط خلع الحذاء بعد المباراة لأنه لم يكن يريد رؤية القدم قبل ذلك. عرف أن شيئاً ما حدث لذا غادر الملعب مرتدياً حذاء خاصاً".

وتابع: "لم يحدث كسر والأشعة كانت واضحة. تورم فقط. سنرى هل سيتمكن من وضع قدمه في الحذاء أم لا".