استقبال تاريخي لمنتخب سوريا بعد العودة من كأس آسيا (فيديو)

شهدت الحدود السورية اللبنانية استقبال تاريخي لبعثة المنتخب السوري لدى عودتها من قطر، بعد المشاركة في نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، والتي شهدت تأهل تاريخي للمنتخب السوري إلى الدور ربع النهائي في كأس آسيا لأول مرة في تاريخ المنتخب السوري.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع السورية انتشار لقطات لاستقبال أفراد المنتخب، كما انتشر مقطع فيديو يحمل فيه الجمهور المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر" المدير الفني لمنتخب سوريا، على الأكتاف وهو يحمل العلم السوري.

وكان منتخب سوريا قد تأهل لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كاس آسيا لكرة القدم، ولكن ودع فيه البطولة على يد نظيره الإيراني بصعوبة، إثر خسارته بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادلهما (1-1) في المباراة التي جمعتهما، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة الدوحة.

ونجح المنتخب السوري في الصعود إلى دور الـ16 لبطولة كأس آسيا، بعد أن احتل المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، محققا فوزا واحدا على الهند بهدف وحيد، بعد التعادل مع أوزبكستان من دون أهداف، والخسارة أمام أستراليا بهدف وحيد.