"فيفا" يُلزم فنزويلا بدفع 3 ملايين دولار للأرجنتيني بيكرمان

أمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره الفنزويلي بدفع قرابة ثلاثة ملايين دولار للأرجنتيني خوسيه بيكرمان كتعويض مترتب عن إقالته من تدريب المنتخب الوطني في مارس 2023، وفقا لوثيقة تلقتها وكالة فرانس برس.

وسيدفع الاتحاد الفنزويلي لبيكرمان 1.71 مليون دولار مقابل "المكافأة المستحقة"، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5 في المئة اعتباراً من 23 أغسطس 2023 حتى تسوية الديون، و1.14 مليون دولار "غرامة"، وفق ما جاء في نص قرار محكمة فيفا الصادر بتاريخ 6 نوفمبر.

وبعد 15 شهراً على رأس المنتخب الفنزويلي، غادر بيكرمان (74 عاماً) عشية انطلاق تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب الصحافة المحلية، فقد تمت إقالته بعد اكتشاف "مخالفات" في إدارة باسكوال ليسكانو، اليد اليمنى لبيكرمان، خلال عملية تدقيق.

وأثار وصول المدرب السابق لكولومبيا (مونديال 2014 و2018) والأرجنتين (مونديال 2006) الكثير من التوقعات في فنزويلا، الدولة الوحيدة في قارة أميركا الجنوبية التي لم تتأهل مطلقاً لنهائيات كأس العالم.

وحلّ بيكرمان، المتوج بطلا للعالم ثلاث مرات مع المنتخب الأرجنتيني ما دون 20 عاماً، بدلاً من البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي استقال بسبب عدم حصوله على راتبه لمدة 14 شهراً، قبل أن تتم تسوية المسألة لاحقا.

وتم استبدال بيكرمان بأحد مساعديه مواطنه فرناندو "بوتشا" باتيستا الذي حقق نتائج جيدة في تصفيات قارة أميركا الجنوبية، أبرزها التعادل أمام البرازيل في عقر دارها 1-1.

ويحتل منتخب فنزويلا المركز الرابع في المجموعة المشتركة برصيد 9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات وهزيمة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن الارجنتين المتصدرة بعد 6 جولات.