رئيس الوزراء العراقي يكشف مصير كاساس مع "أسود الرافدين"

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ثقته في ظل وجود المدير الفني للمنتخب العراقي الاسباني خيسوس كاساس على رأس الجهاز الفني.

وأشار السوداني الى انّ "المنتخب أسعد كل الشعب العراقي الذي يفتخر بهذا الفريق بعد ان حقق نتائج مهمة من خلال فوزه على منتخبات مهمة" في كأس آسيا 2023.

وقال السوداني خلال لقائه الخميس بعدد من لاعبي منتخب أسود الرافدين والجهاز الفني بقيادة كاساس بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال "هذا المنتخب يشعرنا بالارتياح ويجعلنا واثقين من القادم، وثقتنا كبيرة بوجود المدرب الذي نمتلك معه منتخبا يختلف في ادائه عن السنوات السابقة".

وأضاف السوداني "شكرا للاعبين الابطال، والاتحاد والمدرب، لدينا منتخب بهذا المستوى، هذا اللقاء هو رسالة لدعم المنتخب بدءا من استحقاقاته المقبلة في تصفيات كأس العالم ونؤكد على دعم الرياضة بشكل عام".

وخاطب رئيس الحكومة العراقية كاساس قائلا "اعتزازنا بوجودك مع المنتخب ورغبتنا كمشجعين قبل ان نكون مسؤولين تحقيق الهدف في الوصول الى كأس العالم، واثقين من أنّ القادم افضل، قدمتم شيئا كبيرا وثقتنا بكم كبيرة".

ووصف السوداني الحادثة التي جرت في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الاردن من قبل عدد من الاعلاميين العراقيين "هذا التصرف لا يمت بصلة للاعلام العراقي، الاعلاميون العراقيون يحرصون على عكس صورة طيبة لبلدهم، كل ابناء الشعب العراقي محبين للاصدقاء وهذا الوجه الحقيقي لهم".

وقام عدد من الصحافيين العراقيين وبطريقة غير مسبوقة بالتهجم على كاساس في المؤتمر الصحافي بعد مواجهة المنتخب الاردني الذي اقصى نظيره العراقي من البطولة بالفوز عليه (3-2) حارما اياه بلوغ الدور ربع النهائي، وحاولوا الاعتداء عليه قبل ان تتدخل عناصر الامن وتخرجهم من قاعة المؤتمر.

ودان الاتحاد الاسيوي للعبة في بيان رسمي تلك التصرفات التي بدرت من قبل عدد من الاعلاميين العراقيين وقرر منعهم من تغطية البطولات الاسيوية المقبلة، فضلا عن بيان الاتحاد العراقي الذي استهجن تلك الحادثة، مؤكدا دعمه ووقوفه الى جانب المدير الفني للمنتخب.

من جهته أعرب كاساس عن شكره لدعم الحكومة العراقية قائلا "سعيد بالاتحاد العراقي وبدعم الحكومة ونود ان نستمر سوية مضيفا "ما أحزنني ان هذه هي دولة العراق، لكن الصورة التي تصدرت للعالم لم تكن صورة العراق الحقيقية، هذا ما احزنني".

ووجه رئيس الاتحاد العراق عدنان درجال شكره للدعم الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء ومساندته المستمرة للمنتخب "سنكون عند حسن الظن في الاستحقاقات المقبلة".

كما أعرب قائد المنتخب الحارس جلال حسن عن شكره وشكر جميع اللاعبين لمساندة رئيس الحكومة لهم.

وولّد خروج منتخب العراق من الحدث القاري خيبة كبيرة لدى الاوساط الكروية في العراق التي كانت تمني النفس بلقب ثان بعد 2007، خصوصا بعد الفوز التاريخي على اليابان 2-1 في الدور الاول.