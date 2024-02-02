أينتراخت يستعير نجم باريس سان جرمان

ضمّ أينتراخت فرانكفورت المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي من باريس سان جرمان على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الخميس.

وأعلن فرانكفورت عن الاتفاق قبل لحظات من اغلاق فترة الانتقالات الشتوية في ألمانيا، وأكدّ ايضا وجود بند يسمح له بشراء اللاعب في نهاية الموسم.

وذكر مصدر مطلّع على المفاوضات بين الناديين انّ بند الشراء حدّد بدل الانتقال بـ 32 مليون دولار أميركي.

وقال المدير الرياضي لأينتراخت ماركوس كروشي "هوغو لاعب شاب أثبت مسبقا قدراته الكبيرة. كنا مقتنعين به منذ الصيف".

وأضاف "نحن سعداء بأنّ كل شيء سار على نحو جيد في الصفقة".

ويستمر عقد إيكيتيكي (21 عاما) مع نادي العاصمة الفرنسية حتى العام 2027، بعد ان انضم اليه في تموز/يوليو 2022 من رينس لكنه لم يشارك مع سان جرمان هذا الموسم منذ دخوله من دكة البدلاء في الجولة الافتتاحية.

في 33 مباراة مع بطل فرنسا، سجّل إيكيتيكي اربعة اهداف.

وعانى فرانكفورت، سادس ترتيب الدوري الالماني، هجوميا هذا الموسم منذ رحيل مهاجمه الفرنسي راندال كولو مواني الى سان جرمان في آب/أغسطس الماضي في صفقة بلغت آنذاك 95 مليون يورو.

دو/دع