مراهق ينقذ مانشستر يونايتد من فخ "الذئاب" في الوقت القاتل

أنقذ اللاعب الشاب كوبي ماينو فريقه مانشستر يونايتد من فخ التعادل امام مضيفه ولفرهامبتون بعد ان سجّل له هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3، ضمن المرحلة الثانية والعشرين للدوري الانجليزي لكرة القدم الخميس.

وبعد ان هيمن يونايتد على اغلب فترات المباراة متقدما مع نهاية الشوط الاول 2-0 بفضل ماركوس راشفورد (5) والدنماركي راسموس هويلوند (22)، تمكن الاسباني بابلو سارابيا من تقليص النتيجة (71) لكن البديل الاسكتلندي سكوت مكتوميناي ردّ عليه سريعا بعد أربع دقائق (75) ليعيد فارق الهدفين.

لكنّ المباراة اشتعلت في دقائقها الاخيرة بعد ان قلّص ماكس كيلمان النتيجة من جديد (85) ثمّ عادل البرتغالي بيدرو نيتو النتيجة لاصحاب الارض (90+5).

ولعب المراهق ماينو (18 عاما) دور المنقذ بتسجيله هدف الفوز (90+7).

وشهدت المباراة عودة البرازيلي كازيميرو الى صفوف "الشياطين الحمر" بعد تعافيه من الاصابة التي ابعدته عن الملاعب منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وتقدم يونايتد الى المركز السابع برصيد 35 نقطة، الا انه يتخلف بفارق 8 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، تجمّد رصيد ولفرهامبتون عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

من جهة أخرى، اكتفى وست هام الذي سيحلّ ضيفًا على مانشستر يونايتد الاحد بتعادل مخيّب امام ضيفه بورنموث 1-1.

وافتتح دومينيك سولانكي التسجيل لبورنموث (3) قبل ان يعادل جيمس وارد براوس النتيجة لاصحاب الارض (61 من ركلة جزاء).

وأهدر وست هام فرصة تقليص الفارق مع توتنهام واستون فيلا اللذين يتساويان بـ 43 نقطة في المركزين الرابع والخامس، وبات يتخلف عنهما بفارق سبع نقاط في المركز السادس متقدما بنقطة واحدة عن يونايتد السابع.

اما بورنموث، فيحتل المركز الثاني عشر بـ 26 نقطة.