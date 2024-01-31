اعتراف مثير من غوارديولا حول الفارق بين الدوري الإنجليزي و"الليغا"

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، أنه يتفهم قرار المدير الفني لبرشلونة الإسباني، تشافي هرنانديز، بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم، مضيفاً أن الضغوط داخل هذا النادي "لا مثيل لها في أي مكان آخر".

وتحدث المدرب الكاتالوني للصحافيين عشية مواجهة فريقه أمام بيرنلي على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الـ22 من "البريميير ليغ"، وتم سؤاله حول الفارق بين الضغوط التي يعيشها المدير الفني في إسبانيا، وفي إنجلترا.

وقال في هذا الصدد "لا يمكن أن نقارن بين الضغوط في إسبانيا وإنجلترا، لأنها أكثر 1000 مرة في إسبانيا، وأكثر قسوة".

وأضاف "الأمور مختلفة، نعم إنه شرف لأي مدرب أن يتواجد هناك. هناك مباريات كثيرة و6 مؤتمرات صحفية في الأسبوع الواحد، ولكن الضغوط في برشلونة لا مثيل لها في أي مكان آخر".

ونفى مدرب "السيتيزنس" أنه جمعته محادثة مع تشافي بعد قرار الأخير بالرحيل عن تدريب "البلاوغرانا" بنهاية هذا الموسم عقب الخسارة منذ أيام على يد فياريال 3-5 في "الليغا"، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه يتفهم قراره تماماً.