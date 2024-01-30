بطل العالم يواجه الأرجنتين وكوت ديفوار في الصين

يواجه المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بقيادة المدرب ليونيل سكالوني منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار ودياً، ضمن جولة "الألبيسيليستي" في الصين بين يومي 18 و26 مارس المقبل.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان أن بطل العالم الحالي سيلعب أولاً أمام نيجيريا على ملعب المركز الرياضي الأوليمبي في مدينة هانغتشو.

أما المباراة الثانية، والتي ستكون أمام كوت ديفوار، فستقام على ملعب العمال في بكين.

ويلعب كلا الفريقين حالياً في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تأهل كلاهما لدور ربع النهائي من البطولة.