السنغال يودع أمام صاحب الأرض.. كوت ديفوار تطرد حامل اللقب من كأس إفريقيا (فيديو)
فاز منتخب كوت ديفوار 5-4 على السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليتقدم البلد المضيف إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.
وأهدر المدافع موسى نياكاتي ركلة الترجيح الثالثة إذ سددها في القائم بينما نجح فرانك كيسي في تسجيل الركلة الخامسة والحاسمة.
وافتتح حبيب ديالو التسجيل في الدقيقة الرابعة بينما أدرك فرانك كيسي التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ليفرض شوطين إضافيين لم ينجح فيهما الفريقان في فض الاشتباك ليحتكما إلى ركلات الترجيح.
وفي دور الثمانية، تنتظر كوت ديفوار العاج الفائز من المواجهة التي تجمع مالي وبوركينا فاسو.
شاهد ركلات الترجيح من مباراة السنغال وكوت ديفوار (5-4)#كأس_أمم_إفريقيا | #السنغال_كوت_ديفوار#TotalEnergiesAFCON2023 | #SENCIV pic.twitter.com/zLOvIMwmTC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
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