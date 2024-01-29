موقف غريب لهداف كأس آسيا في مباراة العراق والأردن

اقترب النجم القطري أكرم عفيف من صدارة هداف العراق متصدر ترتيب الهدافين في بطولة كأس آسيا 2023 عندما أحرز هدفا لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب الفلسطيني، ليصل إلى الهدف الرابع في قائمة صدارة الهدافين ولازال متواجد في البطولة حتى الأن.

ويتصدر هداف المنتخب العراقي أيمن حسين صدارة الهدافين برصيد 6 أهداف ولكنه غادر البطولة عقب خسارة المنتخب العراقي أمام الأردن في الوقت القاتل، وكان اللاعب سيغيب عن منتخب بلاده أيضا إذا نجح في الفوز والصعود كونه تعرض للطرد في المباراة أمام نظيره الأردني، وبالتالي كان سيغيب عن مباراة الدور القادم أيضا إذا كان قد نجح في تحقيق الفوز.

ويعتبر الموقف الذي تعرض له هداف المنتخب العراقي من المواقف الغريبة كونه ترك صدارة الهدافين والمنافسة عليها بالطرد من المباراة قبل أن يودع منتخب بلاده البطولة.

ترتيب الهدافين في كأس آسيا

أيمن حسين (العراق) - - 6 أهداف أكرم عفيف (قطر) – 4 أهداف

أياسي أويدا (اليابان)، لي كانغ-إن (كوريا الجنوبية)، عدي الدباغ (فلسطين) – 3 أهداف

جاكسون إيرفاين، مارتن بويل (أستراليا)، مهدي قائدي، مهدي طارمي (إيران)، تاكومي مينامينو (اليابان)، محمود المرضي، موسى التعمري، سون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)، سوباتشاي شايدد (تايلاند)، سلطان عادل، يحيى الغساني (الإمارات)، يزن النعيمات (الأردن) – هدفان