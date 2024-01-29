ركلة غريبة من أبوجبل تطيح بمنتخب مصر خارج كأس الأمم الإفريقية

ودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب خسارته أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الجزاء الترجيحية 6-5 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منتخب، وخلال ركلات الجزاء لم ينجح محمد أبوجبل حارس المنتخب المصري في قيادة منتخب بلاده بعدما فشل في التصدي لأي ركلة جزاء إضافة إلى اهدار ركلة جزاء حاسمة في ختام مشوار تسديد الفريقين حيث سدد الكرة في العارضة لينهي مشوار مصر في البطولة، وهو عكس ما قام به في البطولة الماضية التي كان سببا فيها لصعود الفراعنة إلى المباراة النهائية.

وبهذه النتيجة صعد منتخب الكونغو إلى الدور ربع النهائي ومقابلة منتخب غينيا بينما ودع بطل القارة وصاحب أكبر عدد من البطولات المنتخب المصري من دور الـ 16 بعدما كان قد ودع من نفس المرحلة في بطولة 2019 أمام جنوب إفريقيا في القاهرة.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب منتخب مصر محمد حمدي، في الوقت الاضافي الأول ليكمل المنتخب المصري المباراة ناقص العدد ويصل إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي لمنتخب الكونغو.

تقدم منتخب الكونغو في المباراة بهدف عن طريق إيليا، في الدقيقة 37 من خطأ دفاعي للمنتخب المصري، وتعادل مصطفى محمد، لمنتخب مصر في الدقيقة 45 من ركلة جزاء سددها ببراعة.

وكان المنتخب المصري الأفضل في المباراة ولكنه لم يوفق في ترجمة هذه الأفضلية إلى أهداف في الفرص التي سنحت أمام المرمى، لتبتسم ركلات الجزاء بعد ذلك لمنتخب الكونغو الذي اقصى الفراعنة من البطولة.