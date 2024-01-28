السيسي يهنئ منتخب مصر لليد على الفوز بلقب أمم إفريقيا

حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على تهنئة منتخب بلاده لكرة اليد، بعد الفوز ببطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بالقاهرة.

قال الرئيس السيسي: "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة توالياً، والتأهل لأولمبياد باريس"، مشيداً بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني".

وأضاف: "أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجاً للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة، كما أعرب عن تمنياتي بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات، من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم".

وكان منتخب مصر توج باللقب، عقب فوزه على نظيره الجزائر 29-21، في المباراة النهائية للمسابقة.