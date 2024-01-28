"الفراعنة" إلى أولمبياد باريس.. مصر تنتزع لقب إفريقيا لليد للمرة التاسعة
توج منتخب مصر لكرة اليد، بلقب كأس الأمم الأفريقية، للمرة التاسعة في تاريخه، بالفوز على نظيره الجزائري 29-21، ليخطف تذكرة الصعود لأولمبياد باريس.
حقق "الفراعنة: لقب أمم أفريقيا في 8 مناسبات سابقة أعوام،1991،1992،2000،2004،2008،2016,2020 ,2022، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها.
وشارك منتخب مصر فى 23 نسخة سابقة، ولم تشارك في أول نسختين أعوام 1974، 1976.
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