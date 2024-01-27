بطل جديد لأستراليا المفتوحة للتنس.. سينر وميدفيديف ينشدان اللقب

بكل جدارة تجاوز الإيطالي يانيك سينر منافسيه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس سعياً للفوز بأول لقب كبير في مسيرته لكنه ربما يواجه صعوبة كبيرة في المباراة النهائية في مواجهة الروسي دانييل ميدفيديف غداً الأحد بينما تتأهب ملاعب ملبورن بارك للاحتفال ببطل جديد.

والفائز من المواجهة الحاسمة على ملعب رود ليفر سيكون أول بطل جديد للبطولة منذ فوز السويسري ستانيسلاس فافرينكا بلقب فردي الرجال وهو الوحيد له في البطولة في 2014.

وستكون مواجهة الغد أيضا أول مباراة نهائية منذ 2005 لا يظهر فيها واحد على الأقل من اللاعبين الثلاثة الذين هيمنوا على تنس الرجال طوال عقدين كاملين وهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال.

وأكد سينر حدوث هذا بهزيمة حامل اللقب ديوكوفيتش في قبل النهائي لينهي سعي المصنف الأول عالميا للفوز بلقبه الكبير رقم 25.

وكان هذا الفوز الثالث لسينر على ديوكوفيتش في أربع مواجهات جمعت بينهما منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي ما يؤكد تألقا واضحا للاعب الإيطالي يقول سينر إن هذا التألق دفعه للاستمرار حتى النهاية في البطولات الكبرى لأول مرة.

وقال المصنف الرابع سينر (22 عاما) الذي خسر مجموعة واحدة فقط في طريقه للمباراة النهائية "بعد العام الماضي وخاصة في نهاية العام زادت ثقتي في نفسي في إمكانية تحقيق بعض النتائج الجيدة في البطولات الكبرى.

"لكن لا يزال عليك إظهار هذا لا؟. هناك أشخاص يتكلمون كثيرا لكن عليك إثبات هذا."

وتحول أداء سينر إلى مستوى جديد عندما بدأ التعاون مع المدرب دارين كاهيل الذي يرى أن اللاعب الإيطالي يملك كل المقومات المطلوبة للفوز بلقب بطولة كبرى.

وقال المدرب الأسترالي "أعتقد أنه يملك الصفات التي أعتقد أنها موجودة لدى الكثير من كبار الأبطال على مستوى اللعبة لكن يتعين البدء في التتويج حتى تصل لمرحلة النضج.

"لذا فهو يتقدم قليلا. حقق نتائج جيدة في نهاية الموسم الماضي وتعززت ثقته بنفسه نتيجة ما نجح في تحقيقه."

قوة الإرادة

وربما لا تنفع الثقة وقوة الأداء في مواجهة قوة الإرادة التي يتمتع بها المنافس الروسي ميدفيديف المصنف الثالث الذي قاتل ونجح في الصعود لنهائي أستراليا المفتوحة للمرة الثالثة بعد أن كان قريبا من الهزيمة مرتين في النسخة الحالية.

ورغم أن سينر أمضى أكثر قليلا من 14 ساعة في الملعب فإن ميدفيديف قاتل لأكثر من 20 ساعة ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى خوضه مباراتين من خمس مجموعات في مواجهة إميل روسوفوري في الدور الثاني وألكسندر زفيريف في قبل النهائي.

وفي المناسبتين نجح ميدفيديف (27 عاما) في الفوز بعد أن قلب تأخره بمجموعتين إلى انتصار ورغم أنه قال إنه ربما يشعر أنه "مدمر" بدنيا فإنه سيكون مصمما على التتويج باللقب أخيرا بعد خسارته في المباراة النهائية أمام ديوكوفيتش في 2021 وأمام نادال في 2022 بعد خمس مجموعات.

وقال ميدفيديف الذي وصل للنهائي في البطولات الكبرى ست مرات "أنا أقوى مما كنت عليه قبل هذه البطولة لأنني الآن أشعر أنني قادر على أداء بعض الأشياء التي كنت أعتقد أنني لا أستطيع القيام بها. لأنني قبل ذلك لم أفعل أشياء من هذا القبيل حتى أصل للنهائي..

"أنا فخور بوصولي للمباراة النهائية وأتطلع لتقديم أقصى جهد مستطاع مرة أخرى."

وسبق لميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة سابقا الفوز على سينر ست مرات في تسع مواجهات لكنه خسر في آخر ثلاث مواجهات جمعت بينهما على الملاعب الصلبة في 2023.

وقال جيل سيرفارا مدرب ميدفيديف إن خبرة لاعبه في نهائيات البطولات الكبرى ربما تكون عاملا حاسما في مباراة الغد.

وأضاف قوله "بالطبع يانيك يقدم أداء مذهلا وأثبت ذلك. لعب دانييل أمامه في نهاية العام الماضي وكانت المواجهات بينهما صعبة."