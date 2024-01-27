ألونسو لا يفكر في تدريب ليفربول بعد قرار كلوب

أكد المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، أنه لا يفكر بشأن إمكانية توليه تدريب فريق ليفربول الإنجليزي، مشدداً على أنه في المكان الصحيح في ألمانيا.

يعد لاعب فريق ليفربول السابق واحداً من المرشحين الأوائل لخلافة كلوب في تدريب ليفربول، بعدما أعلن المدرب الألماني مفاجأة من العيار الثقيل بأنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال ألونسو في مؤتمر صحافي قبل مواجهة فريقه مع بروسيا مونشنغلادباخ: "التكهنات أمر طبيعي، تركيزي منصب على ليفركوزن".

وأضاف: "في البداية إنها مفاجأة كبيرة، أكن احتراماً كبيراً ليورغن، وتقديراً كبيراً لما حققه، والطريقة التي تحقق بها".

وتابع: "نحن في رحلة شرسة وجميلة هنا في ليفركوزن، وأحاول أن أعطي أفضل ما عندي لمساعدة اللاعبين ليكونوا جاهزين لما سيأتي لاحقاً، وهذا هدفي".

وأوضح: "لا أعرف ما الذي سيأتي لاحقاً، أنا في هذه اللحظة لا أفكر في الخطوة المقبلة، أنا أفكر فيما أنا فيه حالياً، وأعتقد أنني في مكان رائع واستمتع بهذا".

ولعب ألونسو أكثر من 200 مباراة مع ليفربول في الفترة ما بين 2004 وحتى 2009، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل الانضمام لصفوف ريال مدريد.