تشافي يؤكد رحيله عن برشلونة قريباً

أكد مدرب فريق برشلونة، تشافي هرنانديز، خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة فياريال في الدوري الإسباني، أنه لم يتبق له الكثير من الوقت كمدرب للفريق الكاتالوني، وهو أمر اعتبره منطقياً، وأنه لا يقلقه على الإطلاق.

قال المدرب أمام الصحافيين المتواجدين بالصالة الإعلامية بمدينة جوان غامبر الرياضية: "لم يتبق لي الكثير من الوقت، بيب، ماذا كان؟، ولويس إنريكي ثلاث أعوام؟ وأنا هنا منذ عامين ونصف العام، ستأتي لحظة يتوجب علي فيها الرحيل، كونوا هادئين".

وذكّر تشافي بأنه كان هناك حديثاً حول استمراره مع الفريق منذ يوليو (تموز) الماضي: "بعد الخسارة أمام آرسنال في مباراة ودية"، ولكنه أوضح أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها النادي الكاتالوني.

وأضاف: "أنا هاديء، ونحن نقوم بعمل جيد، أعيش واقعاً آخر مختلف عن واقعكم، أعرف النادي جيداً وأتفهم هذه الضجة وليست لدي أية مشكلة، دخلنا مباراة ريال مدريد الودية في دالاس ونحن في حالة طواريء، ونعم إذا كنا فزنا أمام أتلتيك بلباو في كأس الملك كنا سنقول إن برشلونة قد عاد، كرة القدم تكمن في التفاصيل".

وبعد خوض 8 مباريات خارج الديار، يواجه برشلونة فياريال على ملعبه لويس كومبانيس، والذي لم يلعب عليه منذ 20 ديسمبر الماضي.

وأوضح تشافي: "نحن سعداء باللعب في ملعبنا ووسط جماهيرنا، نحن بحاجة إلى أن نشعر بالرضا عن أنفسنا".

وأشار مدرب "البلاوغرانا" إلى أن فياريال يأتي في أوقات عصيبة يمر بها، ولكنه حذّر من أن الفِرق التي يقودها المدرب مارسيلينو غارسيا تورال: "واضحة للغاية بشأن ما تلعب لأجله".