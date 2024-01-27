رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يلغي عقوبة الركراكي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ألغت العقوبة التي كانت مفروضة ضد مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، بما في ذلك الغرامة المالية، خلال المشاركة بكأس الأمم الإفريقية.

كانت لجنة الانضباط في "كاف" أصدرت عقوبة بإيقاف الركراكي أربع مباريات، وتغريمه خمسة آلاف دولار، بسبب الأحداث التي تلت مواجهة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية.

وتشاجر لاعبو المنتخبين بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر مشادة بين الركراكي والمدافع تشانسيل مبيمبا.

وذكر الاتحاد المغربي في بيان أصدره عبر منصة "إكس": "ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم العقوبة التي كانت اللجنة التأديبية أصدرتها سابقاً في حق المدرب وليد الركراكي بما فيها الغرامة المالية، بعد استماعها لدفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".