نابولي يعلن رحيل أوسيمين

بدّد رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لاورينتيس، أية شكوك حول مستقبل النادي، وأكد أن اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين سيرحل عن الفريق في الصيف المقبل، وأن مركز المدرب لن يشغله البرتغالي جوزيه مورينيو.

قال دي لاورينتيس عقب انتهاء الجمعية العامة لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي "سيري آ"، التي عُقدت اليوم الجمعة في ميلانو: "فيما يخص أوسيمين فنحن نعلم تماماً أنه سيرحل إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو فريق إنجليزي في الصيف المقبل".

وبهذا وضع المنتج السينمائي ورئيس النادي الإيطالي حداً للشائعات التي أطلقها أوسيمين نفسه منذ بضعة أيام من خلال تصريحات لصحيفة الغارديان أثناء تواجده في كوت ديفوار.

وصرّح المهاجم النيجيري قائلاً: "اتخذت بالفعل قراراً بشأن الخطوة المقبلة التي سأتخذها بنهاية الموسم، لدي خطتي وأعلم ما أود فعله والخطوة المقبلة التي سأتخذها".

وعلى جانب آخر، تسببت إقالة مورينيو من تدريب روما في انتشار العديد من الشائعات حول مستقبل المدرب البرتغالي، وتكهن البعض أولاً ذهابه للمملكة العربية السعودية، ثم ارتبط اسمه بنادي نابولي.

وأوضح دي لاورينتيس: "أعتقد أن مستقبل مورينيو سيكون خارج إيطاليا، فهو بالتأكيد لن يأتي لنابولي".