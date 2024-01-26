برانكو رداً على إقالته: الدوري العماني الأضعف في آسيا

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، عن قراره بعدم التجديد للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وذلك مع نهاية مشوار المنتخب العماني في كأس أمم آسيا.

ودع منتخب عمان المنافسات برصيد نقطتين، حققهما من تعادلين، أمام تايلاند سلبياً بالجولة الثانية، وأمام قيرغيستان 1-1 بالجولة الثالثة، فيما خسر أمام السعودية بالجولة الأولى 1-2، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

من جهته رد المدرب برانكو قائلاً في مؤتمر صحافي: "أنا حزين مثل الجمهور العماني على عدم التأهل لثمن نهائي كأس آسيا، قضيت 4 سنوات رائعة رفعنا فيها مستوى المنتخب".

وأشار إلى أن الإخفاق في كأس آسيا، يعود إلى أن المسابقات المحلية لا تفرز المستوى المطلوب، واصفا الدوري العماني بأنه "الأضعف في آسيا".