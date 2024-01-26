مانشيني مبتسماً بعد تعادل كوريا وماليزيا.. الفرق القوية طريق السعودية إلى لقب آسيا

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، أنه كان يسعى للفوز على تايلاند، لكن لاعبيه عجزوا عن ترجمة الفرص التي سنحت لهم لأهداف.

قال المدير الفني خلال المؤتمر الصحافي بعد التعادل مع تايلاند سلبياً: "نتائج البطولة غريبة وهذا واقع كرة القدم ولا نفكر فيمن سنقابل في الدور المقبل، أنا ابتسم بعد ما حدث في لقاء كوريا الجنوبية وماليزيا فقط".

وأضاف: "إذا أردنا الفوز باللقب لابد من الفوز على كل الفرق القوية، ونركز الآن على المواجهة الأولى أمام كوريا الجنوبية، إنهم فريق ممتاز، ومعظم اللاعبين محترفون في أكبر الدوريات في العالم".

وتابع: "عبدالرحمن غريب وسالم الدوسري كان يجب أن يسدد أحدهما ركلة الجزاء ولكن هذا لم يحدث، أما طلال حاجي فهو لاعب شاب ومميز للغاية ومع اكتسابه الخبرة سيؤدي بشكل رائع".

يذكر أن منتخب السعودية الفائز باللقب أعوام 1984 و1988 و1996، تربع على قمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب تايلاند، الذي رافقه للدور الثاني.