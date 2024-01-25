صدمة جديدة.. إصابة نجم منتخب مصر بارتجاج في المخ

تواصلت الأزمات داخل معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 عقب الإعلان الرسمي عن إصابة نجم جديد في قائمة المنتخب المصري، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة أحد أفضل لاعبي الفريق في البطولة حتى الآن.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن إصابة إمام عاشور في تدريبات المنتخب المصري بالبطولة الإفريقية.

وقال بيان اتحاد كرة القدم المصري: "تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم وتم التعامل الفوري عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ وحالته الآن مستقرة وسوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة".

وكان المنتخب المصري قد فقط لاعبين من قائمته الرئيسية في البطولة الأول هو النجم المصري محمد صلاح، الذي غادر بعثة المنتخب بعد إصابته في مباراة غانا، وتوجه إلى ليفربول من أجل سرعة علاجه ومحاولة اللحاق بالمنتخب جديد في الدور نصف النهائي بالبطولة.

كما غادر بعثة المنتخب أيضا الحارس الأساسي للمنتخب المصري محمد الشناوي، عقب إصابته بخلع في الكتف بأخر مباريات المنتخب أمام الرأس الأخضر وغادر إلى العلاج.