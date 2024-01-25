أول قرار رسمي بعد خروج تونس من كأس الأمم الإفريقية

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 إقالة جديدة للمدربين، وذلك عقب خروج تونس من الدور الأول للبطولة بعد التعادل أمام جنوب إفريقيا، حيث أعلن جلال القادري مدرب المنتخب التونسي بشكل رسمي، استقالته من عمله مديرا فنيا لنسور قرطاج، عقب مباراة بلاده ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكانت مباراة تونس ضد جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي انتهى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأكد جلال القادري في تصريحات تلفزيونية، عقب مباراة تونس ضد جنوب إفريقيا، في كأس أمم إفريقيا 2023، أن هذه ستكون المباراة الأخيرة له مع المنتخب.

وقال القادري: “قدر الله وما شاء فعل، كان لدينا إيمان بالمجموعة أن نقدم نتائج إيجابية ونصل لأبعد نقطة في البطولة، هدفنا كان واضحا من البداية وهو الوصول إلى أبعد نقطة في كأس أمم إفريقيا، على الأقل كنا نطمح في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، ولكن لم نوفق في الأمر، وأنا من أتحمل المسؤولية بالكامل".

وأضاف: “كنا نريد صناعة الفارق في مباراة اليوم وحاولنا كثيرا، ولكن كان لدينا بعض المشكلات في الناحية الهجومية، وحاولنا صناعة تفوق عددي وأضاعنا العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول، ولم نكن موفقين".

وواصل مدرب تونس: “كان علينا ضغط نفسي كبير جدا من بداية البطولة، خاصة بعد الخسارة من ناميبيا في المباراة الأولى ولم نكن نستحق الهزيمة، ثم تحسنا في مباراة مالي وأيضا ضد جنوب إفريقيا، ولكن لم نتحل بالخطورة الهجومية الكافية".