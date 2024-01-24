مواجهة مرتقبة بين مصر والمغرب بدور الـ 16 في حالة واحدة

بخوض منتخب المغرب مواجهة قوية اليوم أمام زامبيا ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا، وهي المباراة التي يخوضها المغرب بغرض الحفاظ على صدارة مجموعته حتى لا يقابل منتخبات كبرى في دور الـ 16.

ويتصدر المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط وضمن تأهله في أسوأ الأحوال كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بين المجموعات الست بعد خسارة كوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية 0-4 (3 نقاط في المجموعة الأولى) وتعادل غانا مع موزامبيق 2-2 (نقطتان في المجموعة الثانية).

ويتقدم المغرب بفارق نقطتين عن زامبيا والكونغو الديمقراطية، فيما تقبع تنزانيا في ذيل الترتيب بنقطة، وذلك بعد فوز كبير على تنزانيا 3-0 افتتاحا، حيث سقط "أسود الأطلس" في فخ التعادل مع الكونغو الديموقراطية 1-1.

وسيطمح المنتخب المغربي لتحقيق الفوز على زامبيا، للتأهل في صدارة المجموعة السادسة، لتجنب مواجهة المنتخبات "الكبيرة" في ثمن النهائي، علما بأنه في حال انتصاره وتصدره للمجموعة، سيواجه ثاني المجموعة الخامسة، التي تضم تونس، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، ومالي.

وستكون هناك مواجهة عربية مرتقبة بين المغرب ومصر في ثمن النهائي، حالة ما أنهى "أسود الأطلس" دور المجموعات في وصافة المجموعة السادسة، أما في حالة ما احتل المغرب المركز الثالث، فسيواجه في الدور الثاني، متصدر المجموعة الرابعة منتخب أنغولا أو متصدر المجموعة الثالثة منتخب السنغال وذلك اعتمادا على نقاط الثوالث في باقي المجموعات.