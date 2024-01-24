فيدال يعود إلى تشيلي بعد 17 عاماً من الترحال في أوروبا والبرازيل

عاد لاعب الوسط المخضرم أرتورو فيدال الى بلاده تشيلي بعد 17 عاماً من الترحال في أوروبا وأخيراً في البرازيل، وذلك من أجل الدفاع عن ألوان فريق بداياته الكروية كولو كولو في مغامرة يسعى خلالها الى حصد المزيد من الألقاب وليس التمهيد من أجل اعتزال اللعب.

وقال ابن السادسة والثلاثين عاماً الثلاثاء من ملعب "مونومنتال" في سانتياغو إن بعض اللاعبين يعودون الى بلادهم "من أجل الاعتزال، لأسباب عاطفية. إنها ليست حالتي. قراري مختلف. عدت الى هنا للمنافسة والقتال. القتال لأعوام عدة أخرى مع كولو كولو من أجل تحقيق أشياء مهمة".

وتابع اللاعب السابق ليوفنتوس وإنتر الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني "أنا سعيد جداً بالعودة الى وطني بعد غياب قرابة 17 عاماً... عدت بأحلام كثيرة تحققت في الخارج. أنا سعيد. أعتقد أنها اللحظة المناسبة للعودة".

يعتبر كثر أن فيدال أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ تشيلي، لاسيما بعد المسيرة التي قادته الى إحراز الدوري الإيطالي خمس مرات والدوري الألماني ثلاث مرات والدوري الإسباني مرة واحدة، بالإضافة الى العديد من الكؤوس المحلية.

وبعدما فشل في إحراز أهم الألقاب الأوروبية بخسارته نهائي دوري الأبطال بألوان يوفنتوس عام 2015، عوض فيدال ذلك خلال مروره في البرازيل بإحرازه كأس ليبرتادوريس مع فلامنغو عام 2022، لكنه عجز عن اللعب بمستواه السابق الذي قاده الى مساعدة بلاده لإحراز كوبا أميركا عامي 2015 و2016.

وبعد تجربة برازيلية أخرى مع أتلتيكو بارانايننسي، قرر فيدال العودة الى فريق بداياته كولو كولو الذي منحه فرصته الأولى كمحترف عام 2005 قبل أن يتركه في 2007 للانضمام الى باير ليفركوزن الألماني (2007-2011)، ثم يوفنتوس (2011-2015)، بايرن (2015-2018)، برشلونة (2018-2020)، إنتر (2020-2022)، فلامنغو (2022-2023) وأتلتيكو بارانايننسي (2023-2024).