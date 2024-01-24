كوريا الجنوبية في نزهة أمام ماليزيا

ينظر المنتخب الكوري الجنوبي لمواجهة ماليزيا، على ملعب "استاد الجنوب" في الوكرة، على أنها فرصة للفوز وتسجيل عدد وافر من الأهداف يسمح له بخطف صدارة المجموعة، وتجنب المواجهات الكبرى في دور الـ16.

وتبدو المهمة سهلة أمام سون ورفاقه في مواجهة ماليزيا، حيث لم يسجل الأخير أي هدف في مشواره بالبطولة، كما تأكد خروجه من المنافسات بعد تلقيه هزيمتين أمام الأردن والبحرين.

وسيحاول المنتخب الكوري بقيادة مدربه الألماني يورجن كلينسمان، تفادي السيناريو الذي تعرض له الفريق في مواجهة الأردن الماضية، حيث كان مرشحا لتحقيق الفوز وضمان التأهل، لكنه اصطدم بمنافس قوي كان متقدما عليه حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يتمكن من التعادل بصعوبة.