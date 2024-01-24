قرغيزستان بوابة عمان لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16

يسعى منتخب عمان إلى تحقيق فوز ربما يمنحه المركز الثاني أو الثالث في المجموعة، حينما يواجه منتخب قرغيزستان.

وخسر منتخب قيرغيزستان بنفس النتيجة صفر /2 أمام تايلاند والسعودية على الترتيب، فيما لم ينجح المنتخب العماني في تحقيق الفوز على تايلاند في الجولة الثانية بالتعادل السلبي، بعدما خسر 1 /2 في الجولة الأولى أمام السعودية.

وسيحاول منتخب عمان تحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف، لضمان حظوظه في التأهل ولو ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

ويحتل منتخب عمان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وحال فوزه على قيرغيزستان، سيرفع رصيده إلى أربع نقاط، ليترقب ما ستسفر عنه المواجهة الأخرى بين السعودية وتايلاند في نفس التوقيت.

على الجانب الآخر، ودع منتخب قيرغيزستان المنافسات بعد خسارته في المباراتين، وسيفتقد في مواجهة عمان لخدمات كل من كيمي ميرك وآيزر كاماتوف، بعدما تعرضا للطرد في مواجهة السعودية.